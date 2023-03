Os funcionários da Groundforce estarão em greve total na sexta-feira e no sábado e ao trabalho extraordinário a partir de domingo.

Portugal. Trabalhadores de apoio aos aeroportos em greve na sexta-feira e no sábado

Os trabalhadores da Groundforce estarão em greve total na sexta-feira e no sábado e ao trabalho extraordinário a partir de domingo, adiantaram os sindicatos STAMA e STTAMP, num comunicado.



Assim, o Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes de Portugal (STTAMP) e o Sindicato dos Trabalhadores dos Aeroportos Manutenção e Aviação (STAMA) explicaram que a greve se deve essencialmente à "descoordenação da SPdH [Groundforce] no que respeita a horários e aos atropelos levados a cabo, privando cada operacional da sua vida pessoal", acusando a empresa de "incompetência reinante".

A greve nos dias 3 e 4 de março será todo o dia, sendo que de 4 de março em diante a paralisação aplica-se "a todo o trabalho extraordinário incluindo dias feriado", indicaram.

"Violação do acordo" em relação às trocas de horário

No pré-aviso de greve, de 14 de fevereiro, o STAMA considera que a empresa "viola sistematicamente o acordo de empresa [AE] em vigor" e que, no que diz respeito às trocas de horário, além da "referida violação do AE, também não privilegia o diálogo".

Segundo o sindicato, as trocas são "ilegais", mas ainda assim "impostas aos trabalhadores" e, quando não são acatadas, resultam na "recusa" em admitir os funcionários no horário original e marcação de "falta injustificada".

O sindicato adiantou ainda que, como se encontram "esgotadas todas as formas pacíficas de resolução" deste conflito e que foram ultrapassados "todos os limites", resolveu avançar com o pré-aviso de greve.

