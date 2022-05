Aeroporto Humberto Delgado ficou em último lugar num ranking de 132 aeroportos de todo o mundo. Há um outro aeroporto português no top dos 10 piores.

Portugal tem o pior aeroporto do mundo

Ana Patrícia CARDOSO

Portugal destaca-se no ranking anual da empresa alemã AirHelp, a "maior defensora mundial dos direitos dos passageiros aéreos", mas não pelos melhores motivos. O país tem o pior aeroporto do mundo e dois na lista dos dez piores.

Segundo a avaliação, que tem em conta atrasos nas partidas e chegadas dos voos, qualidade do serviço, e comida e lojas disponíveis no espaço, o aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, é o pior do mundo, numa lista de 132 locais. Conseguiu apenas uma classificação de 5,76 pontos, num máximo de 10.

Mas a Europa também não está bem classificada, com oito dos dez piores aeroportos do mundo, em Eindhoven, Bucareste, Malta, Manchester, Paris ou Londres.

A par com o aeroporto de Lisboa, igualmente no top 10 dos piores está o Francisco Sá Carneiro, no Porto, com uma pontuação de 6,46. Os dois aeroportos portugueses tiveram as piores pontuações na categoria dos atrasos das partidas e chegadas dos voos.

No extremo oposto do ranking surge o Hamad International Airport, em Doha, no Qatar, com 8.39 pontos em 10, sendo considerado o melhor do mundo. Em segundo lugar, surge o Tokyo International Airport, em Tóquio, no Japão (com 8.38 pontos) e o Athens International Airport, em Atenas, na Grécia (também com 8.38).

Os melhores aeroportos do mundo:

Hamad International Airport (Doha, Qatar) Tokyo International Airport (Tóquio, Japão) Athens International Airport (Atenas, Grécia) Afonso Pena International Airport (Curitiba, Brasil) Gdańsk Lech Wałęsa Airport (Gdańsk, Polónia) Moscow Sheremetyevo International Airport (Moscovo, Rússia) Singapore Changi Airport (Singapura, Singapura) Hyderabad Rajiv Gandhi International Airport (Hyderabad, Índia) Tenerife North Airport (Tenerife, Espanha) Viracopos/Campinas International Airport (Campinas, Brasil)

Os piores aeroportos do mundo

Aeroporto Humberto Delgado (Lisboa, Portugal) Kuwait International Airport (Kuwait, Kuwait) Eindhoven Airport (Eindhoven, Países Baixos) Henri Coandă International Airport (Bucareste, Roménia) Malta International Airport (Malta, Malta) Manchester Airport (Manchester, Reino Unido) Paris Orly Airport (Paris, França) Porto Airport (Porto, Portugal) Billy Bishop Toronto City Airport (Toronto, Canadá) London Gatwick Airport (Londres, Reino Unido)

