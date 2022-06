Portugal tem 231 casos de varíola dos macacos

Dia de Portugal Enfermeiro que cuidou de Boris Johnson e bailarino Marcelino Sambé condecorados por Marcelo em Londres

Luís Pitarma, que cuidou do primeiro-ministro britânico quando este teve covid-19, foi condecorado com a Ordem de Mérito, no âmbito das celebrações do 10 de Junho, em Londres. Foi também distinguido o bailarino Marcelino Sambé, com Ordem Militar de Sant'Iago da Espada.