Teletrabalho pode voltar a ser obrigatório em Portugal

Ana Patrícia CARDOSO Hipótese foi colocada em cima da mesa pela ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, nesta segunda-feira, 15. Governo está a analisar a situação epidemiológica no país.

Se a situação pandémica continuar a agravar-se em Portugal, algumas medidas restritivas podem vir a ser reimplementadas. No caso, o teletrabalho poderá voltar a ser obrigatório, "quando possível", admitiu a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, nesta segunda-feira, 15, à margem da Conferência Internacional sobre Colaboração e Governação Integrada, em Lisboa.

Em declarações aos jornalistas, a ministra afirmou que o Governo está a avaliar a situação. "Como sempre, vamos avaliando e implementando a cada momento as medidas que seja necessárias. Essa tem sido, aliás, a atuação permanente que temos feito. Sempre em diálogo permanente e com as indicações que temos por parte da Saúde, em função dos níveis de risco".

Um acompanhamento e uma avaliação da situação em "diálogo permanente e com as indicações" do Ministério da Saúde, indicou. Ana Mendes Godinho disse ainda que "é em função do nível de risco que vão sendo avaliadas as medidas".



Portugal pode, assim, seguir o exemplo da Alemanha, que já anunciou o regresso maciço ao teletrabalho, segundo um projeto de lei do Governo para deter uma nova vaga da pandemia covid-19, depois de o ter levantado em julho deste ano, segundo a agência France-Presse.

Abaixo da média europeia

Portugal é o sexto país da União Europeia com o menor número de mortes e de novos casos diários de infeção por SARS-CoV-2 por milhão de habitantes, segundo o site estatístico Our World in Data. O país apresenta uma média diária de 140 casos, registando uma ligeira tendência de aumento no último mês como se verifica, aliás, na grande maioria dos países da União. Em melhor situação epidemiológica estão apenas a Itália (123), Finlândia (120), Malta (82), Suécia (66) e Espanha (62).

Em novos casos, Portugal mantém-se abaixo da média europeia de 378 e bem longe dos países com mais novos casos diários de infeção por milhão de habitantes na última semana, uma lista liderada pela Eslovénia, com uma média de cerca de 1.500, quatro vezes superior à média registada há cerca de um mês e que era de 393.





