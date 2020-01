Grão-Ducado está no fundo da tabela, de acordo com os dados divulgados esta semana pelo Eurostat.

Portugal supera Luxemburgo nas energias renováveis

Portugal é um dos dez países da União Europeia com maior quota de energias renováveis no seu consumo energético.

Segundo dados do Eurostat divulgados esta quinta-feira e referentes a 2018, o país registou nesse ano a sexta maior quota de utilização de energias renováveis no seu consumo energético, equivalente a 30,3% do total e acima da média comunitária, situada nos 18%.

Portugal fica, assim, perto de atingir a meta de 31% fixada para 2020.

No topo da lista dos países com maior quota de energias renováveis estão a Suécia (54,6%), seguida da Finlândia (41,2%) e da Letónia (40,3%). À frente de Portugal estão ainda a Dinamarca (36,1%) e Áustria (33,4%).

No extremo oposto, continua a estar o Grão-Ducado, juntamente com mais três países. Com a menor quota de energias no seu consumo energético global estão a Holanda (7,4%), Malta (8,0%), Luxemburgo (9,1%) e Bélgica (9,4%).

O gabinete de estatísticas do espaço comunitário europeu mostra que o peso da energia proveniente de fontes renováveis no consumo energético total dos estados-membros subiu apenas de 17,5%, em 2017, para 18%, em 2018, mas é mais do dobro do valor de 2004 (8,5%), o primeiro ano em que há registos.

No seu conjunto,a União Europeia estabeleceu como meta para 2020 uma quota de 20%, para 2030, o objetivo é de alcançar, pelo menos, os 32%, na utilização de energias renováveis.