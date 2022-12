Enquanto o desleixo político parece perpetuar-se, o país debate-se com desgraças que se sucedem

Portugal subaquático!

Sérgio FERREIRA BORGES Enquanto o desleixo político parece perpetuar-se, o país debate-se com desgraças que se sucedem

Lembram-se de um país que, há dois meses, se lamentava da desgraça de uma seca severa? Pois é o mesmo que agora se lamenta das chuvas intensas que o deixaram submerso. Falo de Portugal, claro.

As conversas, tanto do vox pop, como dos especialistas, não diferem muito. Quer em tempo da seca, quer no momento das inundações, repetem-se argumentos, com uma pertinência que ninguém se atreve a replicar.

Os governantes, por incompetência ou incúria, não implementam as políticas de água de que o país carece.

Se agora, com estes elevadíssimos níveis de precipitação, tivéssemos uma política de aproveitamento da água, o que obrigaria a um aumento da capacidade de armazenamento para elevar os stocks, no Verão não haveria seca. Teríamos água para combater os incêndios, para o regadio com o consequente crescimento das pastagens e para outros fins. E como os excessos que agora massacram o país seriam armazenados, também não teríamos inundações no Inverno, pelo menos, com a dimensão que se tem verificado. Portanto, a mesma solução serviria para a seca e para as inundações.

O problema parece de fácil solução, mas vai tardando. Os governantes, por incompetência ou incúria, não implementam as políticas de água de que o país carece.

Repare-se no exemplo de Lisboa. Há oito anos que está aprovado o projecto para a instalação de tuneis de captação e escoamento das águas pluviais. Mas nunca foi implementado, ainda que haja a promessas de que as obras comecem agora.

Pergunta-se então, qual a razão deste desleixo que não atinge unicamente o município de Lisboa? A resposta é fácil. Trata-se de obras subterrâneas,

fora da vista dos eleitores e, por esse pormenor, não atraem votos, no momento da verdade. Por isso, os autarcas preferem outras de maior visibilidade, como sejam as chamadas obras de regime, como edifícios, estádios de futebol, piscinas, pavilhões gimnodesportivos e afins. Estes é que são os projectos que trazem votos, no momento das eleições. O que está debaixo da terra não se vê e por isso não seduz ninguém.

Enquanto o desleixo político parece perpetuar-se, o país debate-se com desgraças que se sucedem. Depois das secas, vêm as inundações, num ciclo infernal que semeia a desgraça por todo o lado.

A construção civil também não conhece limites e, com isso, aumenta a impermeabilização dos solos que dificulta ou evita mesmo o escoamento de águas.

Os últimos dias foram terríveis, com a desgraça a espalhar-se por todo o pais. Houve aluimentos de terras, com estradas cortadas, abatimentos de pisos, inundações de casas e, no final, um saldo de dois mortos.

Mas ainda não se ouviu ninguém com responsabilidades dizer que o país vai avançar, com soluções definitivas.

