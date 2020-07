A região da Grande Lisboa continua a ser a mais afetada pela pandemia. Representa 78% dos novos casos.

Portugal soma seis mortos e praticamente 300 novos casos

A região da Grande Lisboa continua a ser a mais afetada pela pandemia. Representa 78% dos novos casos.

Nas últimas 24 horas, Portugal contabilizou seis mortes e 291 casos de covid-19. Dos novos casos, 226 são na região de Lisboa e Vale do Tejo.

À excepção de um óbito, no norte do país, a região da capital registou, de resto, os outros cinco. No mapa, a capital e subúrbios representam 78% do total de novos casos registados entre este sábado e domingo.

De acordo com o boletim das autoridades de saúde, Portugal contabiliza já 4.6512 casos confirmados de infeção e 1660 óbitos desde o início da pandemia. 30.907 pessoas recuperaram.

Destas, 252 só nas últimas 24 horas, numa altura em que o país mantém 462 internadas, 64 em cuidados intensivos.









Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.