Ao Contacto, Albano Ribeiro, o presidente da estrutura, alerta para a possibilidade de poderem existir outros focos fora de Lisboa e Vale do Tejo onde começaram a ser realizados, esta semana, testes de despistagem no setor. "Podemos estar a falar em centenas ou milhares de trabalhadores infetados", alerta.

Portugal 7 min.

Portugal. Sindicato da Construção quer que testes à covid-19 sejam feitos em todo o país

Ana TOMÁS Ao Contacto, Albano Ribeiro, o presidente da estrutura, alerta para a possibilidade de poderem existir outros focos fora de Lisboa e Vale do Tejo onde começaram a ser realizados, esta semana, testes de despistagem no setor. "Podemos estar a falar em centenas ou milhares de trabalhadores infetados", alerta.

Portugal entrou na terceira fase de desconfinamento esta segunda-feira, mas nem todas as regiões entraram por igual. Passaram três meses desde que foram diagnosticados os primeiros casos positivos de covid-19 no país, e apesar de a pandemia estar controlada e de manter uma tendência de descida, em Lisboa e Vale do Tejo evolui de maneira oposta, com o aumento do número de infetados a fazer subir diariamente os totais nacionais. Por isso, até dia 4 de junho, as lojas do cidadão e os centros comerciais mantêm-se fechados, o número máximo de pessoas em ajuntamento continua a ser 10, enquanto nas restantes zonas já pode ser 20, e está a ser feita a reavaliação da possibilidade de manter abertas ou não lojas com mais de 400 m2 ou das feiras.

A par disso, há setores que por estes dias vão estar sob vigilância especial do governo e das autoridades sanitárias. Construção civil, plataformas logísticas e empresas de trabalho temporário, assim como alguns bairros e lares são os principais focos de contágio detetados na Área Metropolitana de Lisboa e na Azambuja. Um dos planos de resposta para travar os focos de infeção é a realização de sete mil testes diários, em particular na construção civil e empresas associadas a outras de trabalho temporário, podendo chegar aos 49 mil “nesta primeira semana” de testagem, segundo avançou o governo.

A ideia é seguir o que foi feitos nos lares e residências de cuidados a idosos, quando estes se revelaram focos de infeção com potencial agravado. Mas tal como aconteceu nessas estruturas, a realização de testes em funcionários chega depois de vários pedidos feitos nesse sentido ao executivo, e até ao Presidente da República, como recorda ao Contacto o Sindicato da Construção, que os defende para todo o país e não apenas para a região de Lisboa e Vale do Tejo.

"Foi bom os testes chegarem, mas já deviam ter sido tomadas medidas que o sindicato pediu logo no início da pandemia para o setor, por várias razões, como a mobilidade dos trabalhadores. Nas primeiras medidas que o governo tomou a construção quase que nem aparecia", começa por dizer Albano Ribeiro, presidente do organismo que representa quem trabalha numa das áreas de atividade que, excetuando alguns casos, continuou a funcionar mesmo durante o confinamento.

Segundo o dirigente, apesar de o sindicato nunca ter defendido a paragem das obras, a não ser que se verificassem situações de contágio, tem sido pedido "desde o início que devia ter sido feito o teste a todos os trabalhadores da construção civil. Se tivessem sido feitos os testes inicialmente, se calhar esta situação que se está a verificar em Lisboa e Vale do Tejo não aconteceria", afirma, considerando que é o Estado que deve fazer e "pagar" os mesmos. Albano Ribeiro defende também que os testes a esses trabalhadores devem ser feitos em todo o país, "concelho a concelho", e não tem dúvidas de que possa haver mais focos de infeção em todo o território do que os que estão atualmente detetados. "Se forem feitos à escala nacional, podemos estar a falar em centenas ou milhares de trabalhadores infetados e não é só no Vale do Tejo. Têm de ser feitos com abrangência".

O presidente do Sindicato da Construção lembra que num setor que se estima que empregue 400 mil pessoas diretamente, em Portugal, muitos trabalhadores, que trabalham para "angariadores de mão-de-obra", como chama, ficaram sem emprego e sem acesso ao lay-off, daí que fale mais em "clandestinidade, no setor da construção, do que em precariedade". Segundo o dirigente, "40% dos trabalhadores que trabalham no setor da construção são 'clandestinos'. Mais nenhum setor tem uma situação dessas", afirma, acrescentando que os processos em contencioso, no sindicato, se referem na sua maioria a trabalhadores nesse enquadramento. Concentrados, geralmente, "na reabilitação urbana", muitos não têm experiência na área da construção, mas nos últimos anos o setor foi-se tornando atrativo, num país onde o imobiliário tem sido uma das atividades mais lucrativas e com maior investimento.



Com a pandemia essas vulnerabilidades também ficaram expostas, por isso Albano Ribeiro insiste na realização de testes que cubram todos os concelhos, em obras de pequena, média ou grande dimensão, públicas ou privadas. "Têm de fazer os testes a todos os trabalhadores", reitera, apelando também à Autoridade para as Condições do Trabalho que reforce a fiscalização.

Além dos testes na construção civil, outra das medidas que o governo aprovou no Conselho de Ministros da semana passada para a Área Metropolitana de Lisboa foi a obrigatoriedade de os veículos com lotação superior a cinco pessoas apenas poderem circular com dois terços da capacidade, exceto nos casos em que todos os ocupantes integrem o mesmo agregado familiar. Esta é uma medida que também tem impacto na mobilidade dos trabalhadores da construção civil, que são muitas vezes transportados para as obras em carrinhas de nove lugares, que, recorda o dirigente sindical, só deviam transportar um terço das pessoas que transportam e muitas sem usarem a máscara obrigatória.

Neste caso, e podendo ser mais difíceis de fiscalizar pelas autoridades, Albano Ribeiro prevê que em algumas situações "o controlo seja muito difícil" e admite que será necessário "fazer pedagogia" para que as normas sejam cumpridas o mais possível.

Viagens de trabalhadores para o Luxemburgo

A questão da mobilidade dos trabalhadores da construção civil não se coloca só a nível interno, já que muitos iam à semana trabalhar para países como a Alemanha, França e Luxemburgo. Com o levantar das restrições nesses países e a retoma da atividade dos estaleiros esses trabalhadores começam a regressar, mas deste vez sob vigilância. "Estão a ser testados, têm de levar a prova de que têm um contrato. Sem contrato não entram no país.

O sindicalista recorda que há três anos, quando visitou obras em vários países da Europa onde trabalhavam portugueses, constatou "situações, em obras públicas, de trabalhadores a trabalhar clandestinamente, por exemplo, no Luxemburgo"."E ainda continuam a acontecer coisas dessa natureza", afirma, referindo-se a muitos que trabalhavam sem contrato. Uma realidade que teme que regresse também em força com a reabertura das fronteiras e um menor controlo pelos países.

Transportes públicos continuam cheios

Mas não é só nos veículos privados de transporte que tem havido queixas sobre o incumprimento de normas sanitárias. A lotação dos transportes públicos, sobretudo das redes suburbanas, também tem sido apontada por autarcas, população e estruturas sindicais como uma das potenciais causas de contágio na Área Metropolitana de Lisboa. Ainda durante o confinamento foram denunciadas situações de autocarros e comboios a circularem cheios, situação que se continuou a verificar mesmo depois de definida a regra dos dois terços de ocupação. A redução da oferta, devido à quebra na procura, e o lay-off pedido por operadores privados de transporte são as causas apontadas para que em certos horários não haja espaço suficiente nas composições para respeitar o distanciamento físico definido pelas autoridades de saúde.

No final da reunião do Conselho de Ministros da semana passada, o primeiro-ministro, António Costa, afirmou que "o risco de contaminação nos transportes públicos está controlado, quer nos transportes urbanos de Lisboa, quer nos suburbanos, designadamente na CP, porque as taxas de lotação têm sido genericamente cumpridas". Mas admitiu a existência de casos como o do "comboio das 6h36 da manhã da linha de Sintra que atinge normalmente os limiares de lotação e só esporadicamente os tem ultrapassado".

Apesar de garantir que "as regras de lotação dos transportes públicos têm sido respeitadas", o governo manteve para a Área Metropolitana de Lisboa e Azambuja a obrigatoriedade de os veículos privados de transporte de passageiros com lotação máxima de dois terços dos passageiros e uso obrigatório de máscara.

Porém, as preocupações com a prestação desses serviços na capital e nos seus concelhos limítrofes, onde vivem cerca de três milhões de pessoas, mantém-se. Esta segunda-feira, Bernardino Soares, presidente da Câmara Municipal de Loures, um dos concelhos com maior subida do número de infetados, nessa região do país, afirmava à RTP3, depois de uma reunião com a ministra da Saúde, Marta Temido, que o problema de "muito aglomerado e de falta de transportes públicos", no concelho, persiste. "Precisamos que isso também seja resolvido pelo governo", defendeu.

Sob vigilância das autoridades nacionais de saúde continuam também os surtos na SONAE da Azambuja e em alguns bairros como o Bairro da Jamaica, no Seixal, ou da Quinta da Mina, também na Azambuja.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.