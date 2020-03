Portugal. Sete médicos e uma enfermeira infetados correm "risco de vida"

Dois dos médicos são casados e estão internados nos cuidados intensivos dos hospitais portugueses, como todos os outros seis doentes, conta um sindicalista. No total são 853 os casos de infeção entre os profissionais de saúde.

Paula SANTOS FERREIRA Dois dos médicos são casados e estão internados nos cuidados intensivos dos hospitais portugueses, como todos os outros seis doentes, conta um sindicalista. No total são 853 os casos de infeção entre os profissionais de saúde.

Em Portugal, há neste momento, oito profissionais de saúde, entre médicos e enfermeiros infetados pelo novo coronavírus e internados nos cuidados intensivos, em "situação muito grave", declara ao Contacto, o presidente do Sindicato dos Enfermeiros (SE), José Correia Azevedo.



Dois destes doentes são "um casal de médicos", que estão internados no Hospital Curry Cabral, em Lisboa. Há mais uma enfermeira internada neste hospital e ainda quatro médicos hospitalizados no Hospital de S. João no Porto, um deles no Hospital de Santo António, também no Porto, enumera este enfermeiro.

"Estes doentes estão todos nos cuidados intensivos e correm risco de vida, estão numa situação muito séria", vinca o sindicalista que, no entanto, acredita que estes profissionais de saúde "vão recuperar", pois estão a receber todos os cuidados médicos.

"Estão a ser tratados e espero e acredito que estes doentes consigam reagir bem e recuperarem, a não ser que haja alguma surpresa", estima o sindicalista.

Outro casal internado

Também Guadalupe Simões, dirigente do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), a outra entidade sindical contou ao Contacto que há uma colega sua que está internada também com o marido, que é comissário de bordo, num hospital de Lisboa, desde a semana passada. "A minha colega está a recuperar e já respira por ela própria, mas o marido ainda continua em estado muito grave", conta esta enfermeira internada em Lisboa, cujo marido se encontra nos cuidados intensivos do mesmo hospital, o Curry Cabral.

Em 48 horas houve mais 89 profissionais de saúde em Portugal que acusaram positivo para a infeção pelo novo coronavírus, anunciou ontem o secretário de Estado da Saúde de Portugal, com base no último balanço da epidemia no país.

853 profissionais de saúde doentes

No total, há 853 profissionais de saúde (13% do total de infetados no país). Destes, 209 são médicos, 177 enfermeiros e 467 são de outras áreas como assistentes operacionais ou técnicos de diagnóstico.

Profissionais que tiveram de deixar de cuidar dos doentes para serem eles agora a receber cuidados médicos.

Para Guadalupe Simões, do SEP este já é um "número significativo" de casos de infeção entre os profissionais de saúde e que indica que "todos os profissionais de saúde deviam ter tido equipamento de proteção mais cedo" para se poderem prevenir contra o contágio da doença. O que não aconteceu.

Providência cautelar contra Estado

Por seu turno, o Sindicato de Enfermeiros (SE), presidido por José Correia Azevedo, anunciou ontem que vai avançar com uma providência cautelar contra o Estado por falta de equipamento e material de proteção dos profissionais de saúde, além de incoerência na realização dos testes à covid-19.

A falta de material foi detetada em, pelo menos, 41 unidades o que aumenta ainda mais o risco dos profissionais de saúde de serem infetados e de contagiar os doentes, como frisou o presidente do SE.

