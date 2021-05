Portugal sem registo de mortes no último dia

No ano que se assinalam os 100 anos da fundação do PCP, José Pacheco Pereira publica o quinto volume da sua monumental biografia de Álvaro Cunhal. A conversa com o Contacto começa sobre o que aconteceu depois da morte de Salazar e vai até aos dias de hoje, em que Pacheco Pereira confessa só acreditar que se possa lutar por mais felicidade.