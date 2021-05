Casos continuam a subir, com a região de Lisboa e Vale do Tejo a concentrar quase metade das novas infeções

Portugal sem mortes e sem novos internamentos por covid-19

Ana TOMÁS Casos continuam a subir, com a região de Lisboa e Vale do Tejo a concentrar quase metade das novas infeções

Nas últimas 24 horas, Portugal voltou a não registar qualquer morte associada à covid-19, nem novos internamentos, que se mantém sem alterações desde ontem: 233 pessoas hospitalizadas, 53 das quais em cuidados intensivos.

No que respeita a novos casos, há mais 572, sendo que cerca de metade - 264- se concentra na região de Lisboa e Vale do Tejo. Seguem-se o Norte, com 159, o Centro, com 64, o Alentejo, com 22, e o Algarve, com 11.

Nas regiões autónomas, os Açores contabilizam mais 38 infeções e a Madeira 14.

Foram dadas como recuperadas mais 467 pessoas, elevando para 807.532 total de pessoas que já recuperaram da doença, num universo de 847.006 infetados confirmados desde que a pandemia atingiu Portugal, em março de 2020. Desses, 17.022 perderam a vida para a covid-19.

Atualmente, o país tem 22.452 infeções ativas, mais 105 face ao dia anterior.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.