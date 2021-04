Número de internamentos voltou a subir, depois de um período em sentido decrescente.

Portugal. Seis mortes e 159 novos casos no último dia

Lusa Número de internamentos voltou a subir, depois de um período em sentido decrescente.

Portugal registou hoje seis mortes relacionadas com a covid-19 e 159 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

O boletim epidemiológico da DGS revela que estão internados 536 doentes (mais 19 do que no domingo). O número de novos internamentos tem vindo a oscilar nos últimos dias, depois de um período de alguma estabilidade no sentido decrescente.

Nos cuidados intensivos, Portugal tem hoje 112 doentes, menos cinco em relação a domingo, valor mais baixo desde 07 de outubro, dia em que estavam internadas nestas unidades 104 pessoas.

Começar a desconfinar

Os alunos dos 2.º e 3.º ciclos retomam hoje as aulas presenciais, no âmbito da segunda fase do plano de desconfinamento do país devido à pandemia, que prevê também a reabertura de centros de dia, equipamentos para deficientes e esplanadas.

