Portugal contabiliza hoje mais 16 mortos relacionados com a covid-19 e 2.535 casos confirmados de infeção com o novo coronavírus.

Portugal. Segundo pior dia de sempre, 2.535 novos casos

Ana Patrícia CARDOSO Portugal contabiliza hoje mais 16 mortos relacionados com a covid-19 e 2.535 casos confirmados de infeção com o novo coronavírus, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O cenário continua a piorar em Portugal. Esta quarta-feira, 21, há a lamentar 16 mortes e são registados 2.535 novos casos de infeção, tornando-se o segundo pior dia de sempre. O recorde não está longe e é de 16 de outubro, com 2.608 novas infeções.

Diogo Serras Lopes, secretário de Estado da Saúde, disse na conferência de imprensa diária que "o momento que vivemos mantém-se como um momento de grande preocupação" com a evolução da pandemia e que “o aumento do número de casos nas últimas semanas coloca e continuará a colocar uma pressão significativa sobre todo o sistema de saúde e em particular, nesta fase, sobre a saúde pública".

De acordo com o boletim hoje divulgado, desde o início da pandemia de covid-19, Portugal já contabilizou 106.271 casos confirmados e 2.229 óbit



As autoridades de saúde têm 55.882 pessoas em vigilância, menos 244 do que na terça-feira. A DGS revela ainda que estão ativos 40.804 casos, mais 1.179 que na terça-feira.

Com Lusa.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.