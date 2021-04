Seis municípios não avançam para terceira fase e quatro recuam para a primeira.

Portugal. Saiba quais são os concelhos que não avançam no plano de desconfinamento

A generalidade de Portugal continental avança na segunda-feira para a terceira de quatro fases do plano de desconfinamento, mas o avanço não é para todos.

Há quatro concelhos que recuam à primeira fase e seis que se mantêm com as atuais medidas, anunciou o Governo, esta quinta-feira.

Assim seis municípios não avançam para a terceira fase, por terem tido uma incidência de mais de 120 casos de covid-19 por 100 mil habitantes nos últimos dois períodos de avaliação, ficando na segunda fase que está em vigor até segunda-feira, 19 de abril. São eles: Alandroal, Albufeira, Carregal do Sal, Figueira da Foz, Marinha Grande e Penela.

Além desses, outros quatro não só nao transitam como regridem para a primeira fase, por terem tido uma taxa de incidência de casos de covid-19 acima de 240 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. São estes: Moura, Odemira, Portimão e Rio Maior.

O que acontece nestes concelhos?

Nos quatro concelhos que regridem um nível no desconfinamento passam as vigorar as regras do período de Páscoa, mantendo-se o funcionamento de:

- Comércio ao postigo;

- Salões de cabeleireiros, manicures e similares, após marcação prévia;

- Estabelecimentos de comércio de livros e suportes musicais;

- Parques, jardins, espaços verdes e espaços de lazer;

- Bibliotecas e arquivos.

Os concelhos que não avançam para terceira fase e que permanecem na segunda mantém as permissões atuais, além das referidas acima. Ou seja:

- Funcionamento de lojas até 200 m2 com porta para a rua;

- Feiras e mercados não alimentares (por decisão municipal);

- Funcionamento de esplanadas, com a limitação máxima de quatro pessoas por mesa, até às 22:30 nos dias de semana e até às 13:00 aos fins de semana;

- Prática de modalidades desportivas consideradas de baixo risco;

- Atividade física ao ar livre até quatro pessoas;

- Funcionamento de ginásios sem aulas de grupo;

- Funcionamento de equipamentos sociais na área da deficiência.

Recorde-se que a terceira fase inclui a abertura de teatros, cinemas, de todas as lojas e centros comerciais, a realização de eventos exteriores com diminuição de lotação (5 pessoas por 100 m ²), casamentos e batizados com 25% de lotação e passam a ser permitidas pessoas (máximo quatro) no interior dos cafés, restaurantes e pastelarias.

Escolas são exceção

Apesar dos concelhos avançarem a diferentes níveis, as escolas não abrangidas por recuos ou pela estagnação numa das fases, mantendo-se, nesse aspeto, o seguimento do plano de deconfinamento, por igual, para todo o país.

Assim, a retoma do ensino presencial para os alunos do ensino secundário e do ensino superior avança em todo o território continental, independentemente do nível de risco de cada concelho, segundo a resolução do conselho de ministros.















