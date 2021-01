O Governo decidiu adotar medidas mais apertadas contra a pandemia apenas três dias depois de ter sido decretado novo confinamento geral.

Portugal 3 min.

Portugal. Saiba quais são as novas medidas contra a covid-19

Redação O Governo decidiu adotar medidas mais apertadas contra a pandemia apenas três dias depois de ter sido decretado novo confinamento geral.

Tal como esperado, o primeiro-ministro António Costa anunciou esta segund-feira novas medidas mais restritas para conter a pandemia em Portugal, numa altura em que os valores diários estão altos e os hospitais estão a atingir a saturação máxima.

Depois de ter sido decretado na semana passada um novo confinamento geral, durante o fim de semana surgiram relatos de pessoas na rua, em grupos, sem máscara e sem respeito pelo apelo a permanecer em casa. Com os hospitais à beira da rutura, o Governo foi obrigado a agir e a rever algumas das permissões.

António Costa reiterou que "este não é o momento para festas de anos, para jantares de amigos ou família. Não é o momento para aproveitar as brechas da lei" e que "temos o dever de nos proteger e de proteger os outros. É a nossa vida e a dos outros que está em causa". Estas são as novas medidas aprovadas.

Vendas ao postigo

Passa a ser proibida a venda ou entrega ao postigo em qualquer estabelecimento do ramo não alimentar, como lojas de vestuário, bem como a venda ou entrega ao postigo de "qualquer tipo de bebidas, incluindo cafés", sendo esta proibição extensível aos estabelecimentos autorizados a praticar 'take-away'. Encerram também os restaurantes em centros comerciais, mesmo os que abriram em regime de 'take-away'.

Espaços públicos

Não é possível a permanência em espaços públicos de lazer como jardins. Para garantir o cumprimento da lei, o governo espera contar com a contribuição dos autarcas pra que estes limitem o acesso a locais de grande concentração de pessoas, como frentes marítimas, e sinalizam a proibição de utilização de bancos de jardins, parques infantis e parques desportivos, “mesmo de desportos individuais como ténis ou padel”, disse Costa.

Horário de encerramento

O Governo reajustou os horários dos estabelecimentos cuja atividade não está suspensa, determinando que podem funcionar até às 20:00 durante a semana e até às 13:00 ao fim de semana, exceto supermercados que podem funcionar até às 17:00.

“Todos os estabelecimentos de qualquer natureza devem encerrar às 20:00 horas nos dias úteis e 13:00 horas ao fim de semana, com exceção do retalho alimentar que aos fins de semana poderá prolongar-se até às 17:00 horas”, precisou António Costa.

Trabalho

O teletrabalho é obrigatório e Costa disse que a fiscalização por parte da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) irá reforçar a sua ação fiscalizadora.

Os trabalhadores não colocados em teletrabalho vão ter de circular com credencial da empresa e as grandes empresas de serviços terão de enviar uma lista nominal para a ACT dos funcionários em regime presencial.

Além disso, adiantou o chefe do executivo, as empresas do setor dos serviços com mais de 250 trabalhadores “têm de enviar nas próximas 48 horas para a Autoridade para as Condições do Trabalho [ACT] a lista nominal de todos os trabalhadores cujo trabalho presencial consideram indispensável”.

Circulação entre concelhos

A proibição de circulação entre concelhos vai voltar a ser aplicada aos fins de semana no território continental.

Universidades séniores

As universidades séniores, os centros de dia e de convívio vão ficar encerradas no âmbito das novas medidas de confinamento.



Saldos

Estão também proibidas as campanhas de saldos, promoções e liquidações que promovam a deslocação de pessoas.

O primeiro-ministro disse ainda que as escolas vão manter-se abertas em ensino presencial, lembrando que "as ondas de crescimento de pandemia" ocorreram em tempos de pausa letiva.







Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.