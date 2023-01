O Infarmed ordenou também a suspensão da venda destes produtos e avisa os consumidores que os possuam para não os utilizar devido ao perigo para a saúde.

Saúde

Portugal retira do mercado cosméticos da L'Óreal com ingrediente proibido

O Infarmed ordenou a suspensão da venda e retirada do mercado de produtos cosméticos da marca L’Oréal que contêm um ingrediente proibido desde março de 2022, lê-se numa informação publicada pelo organismo.

Segundo uma circular informativa publicada no site oficial do Infarmed – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, o organismo “no âmbito de uma ação de fiscalização de mercado, constatou a existência no mercado nacional de produtos cosméticos distribuídos pela empresa L’Oréal Portugal, Unipessoal, Lda. que continham na sua composição o ingrediente Butylphenyl methylpropional”.

O que é este químico?

Este ingrediente é um composto químico aromático que faz parte das substâncias classificadas como cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para a reprodução, pelo Infarmed e União Europeia, tendo o seu uso sido proibido.

“Apesar da L’Oréal Portugal, Unipessoal, Lda. ter informado o INFARMED, I.P. das medidas para a recolha e retirada do mercado nacional dos produtos cosméticos que continham na sua composição o ingrediente Butylphenyl methylpropional, da análise da informação disponibilizada até à presente data, constata-se que a referida empresa não conseguiu demonstrar a recolha na totalidade do mercado nacional dos produtos cosméticos não conformes”, adianta a circular.

A entidade reguladora do medicamento refere na comunicação que a marca “evidenciou ao INFARMED, I.P. que procedeu à alteração/reformulação atempada dos produtos cosméticos de forma a não conterem na sua composição o ingrediente” proibido em cosméticos desde 01 de março de 2022, no entanto, “as entidades que possam ainda dispor destes produtos não os podem disponibilizar”.

O Infarmed pede ainda aos comerciantes que possuam ainda produtos com este ingrediente para contactar a marca e sublinha que “os consumidores que ainda possuam estes produtos não os devem utilizar”.

(Com LUSA)

