Portugal restringe circulação mas não impede mini-férias de Ano Novo. Especialistas reforçam os alertas

Ana TOMÁS Falta de cuidados no período do Natal pode levar a um aumento de contágios que se poderá traduzir num acréscimo de 800 a 1500 mortes, até ao final do mês de janeiro.

O Governo português recuou, na quinta-feira, relativamente ao alívio das restrições para o Ano Novo.



Na noite de passagem de ano, de 31 de dezembro para 01 de janeiro, o recolher obrigatório passa a ser a partir das 23h, e não das 2h, como anunciado a 5 de dezembro. Também nos dias 1, 2 e 3 de janeiro há uma alteração ao horário desse recolher, que passa a ser partir das 13h.

Os novos horários aplicam-se a todos os concelhos de Portugal continental, independentemente do seu nível de risco.

A proibição de circulação entre concelhos entre as 00h de 31 de dezembro e as 05h de 04 de janeiro, “salvo por motivos de saúde, de urgência imperiosa ou outros especificamente previstos”, que tinha sido anunciada há 15 dias, mantém-se inalterada.

O primeiro-ministro, António Costa justificou a decisão de "puxar o travão de mão" na passagem de ano, com o facto de a seguir ao Natal ser "preciso fazer um grande esforço de contenção” e evitar uma nova vaga de contágios.

No entanto, estas limitações ainda que causem perturbações à livre circulação de pessoas, não impedem totalmente aqueles que puderem e quiserem fazer umas mini-férias, aproveitando o fim de semana colado ao feriado do dia de Ano Novo e a possibilidade de deixarem o concelho de origem até às 00h de dia 31.

Nestes casos, os especialistas reforçam a necessidade de redobrar os cuidados, sobretudo se houver partilha de casa entre pessoas de "bolhas" diferentes, o que conjugado com as restrições impostas condiciona-as a passar vários dias seguidos debaixo do mesmo teto.

Em declarações ao Contacto, Elisabete Ramos, investigadora no Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP) e presidente da Associação Portuguesa de Epidemiologia (APE), recomenda que "qualquer pessoa que se desloque para casa de alguém ou para passar estas festividades com as pessoas que não são do seu contacto diário" deve estar mais vigilante e, fisicamente, o menos próxima possível dos elementos que não fazem parte da sua bolha, usando a máscara, mesmo dentro de casa, lavando e desinfetando regularmente as mãos e estando atenta ao mínimo sintoma suspeito.

"Como os sintomas são semelhantes aos da gripe, muitas vezes nós imaginamos que é só uma constipação, só uma gripe. Neste aspeto em concreto, em caso de dúvida [deve] assumir sempre que pode ser uma infeção por covid" e tomar medidas de reforço da prevenção sanitária, aumentando as regras da "distância, da máscara, da lavagem das mãos e não partilhar alimentos."

Contágios na quadra natalícia podem provocar até 1500 mortes em janeiro

As estimativas de um grupo de investigadores do mesmo instituto, o ISPUP, apontam para um acréscimo de mortalidade que pode chegar aos 1500 óbitos se as famílias não respeitarem as regras e as recomendações das autoridades sanitárias, nesta quadra festiva.

A análise, noticiada pelo Expresso a 12 de dezembro, prevê que pela altura das celebrações de Natal, 24 e 25 de dezembro, cerca de 20 mil portugueses, no mínimo, estejam infetados pelo novo coronavírus e que contagiem outros sem saberem. Na sequência desses contágios, os investigadores estimam que o país chegue ao fim de janeiro com um acréscimo de 800 a 1500 mortes.

Para evitar esta situação não há muito mais do que as medidas já recomendadas pelas autoridades, reforça Elisabete Ramos. Ou seja, fazer "tudo o que se puder para reduzir essa probabilidade de contágio".

Mesmo que a doença não seja fatal para a maioria dos que a contraem, a investigadora recorda que a relação é sempre proporcional e que quantos mais infetados houver mais mortes também irão ocorrer.

"Temos de pensar que é sempre proporcional. Por isso, tudo o que podermos fazer para evitar novos casos está a contribuir para evitar os casos mais graves."

Para a presidente da Associação Portuguesa de Epidemiologia, este período de festas é "particularmente problemático" pelo facto de os convívios, muitas vezes com refeições associadas, se prolongarem.

"É muito tempo, não estamos a falar de contactos de um almoço comum, que demora uma ou duas horas. São convívios que, no geral, são prolongados, às vezes mais do que um dia seguido, são no inverno, por isso, na maior parte das vezes vão ser em contextos fechados, e vão ser momentos em que vão estar presentes muitas das pessoas que ao longo dos últimos meses foram muito protegidas [como os idosos] e para quem o risco de ter uma complicação grande é muito elevado."

A manter-se a tendência dos últimos dias, Portugal poderá ultrapassar este fim de semana a barreira das 6000 mortes por covid-19. Um número que os especialistas estimaram em novembro que seria atingido ainda antes do final do ano.

Esta sexta-feira, o país regista um total acumulado de 5.977 mortes, devido à doença. Desde o início da pandemia foram infetadas 366.952 pessoas.

















