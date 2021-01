Os dados da REN apontam que em 2020, a produção não renovável abasteceu 38% do consumo elétrico, fundamentalmente com gás natural, representando o carvão cerca de 4% do consumo.

Portugal. Renováveis abastecem 59% do consumo nacional de eletricidade em 2020

Mais de metade (59%) da energia elétrica consumida em 2020 resultou de produção renovável, com destaque para a hidroelétrica e eólica, ambas com cerca de 25%, segundo dados da REN (Redes Energéticas Nacionais).

Em comunicado, a REN, empresa responsável pela gestão global dos sistemas nacionais elétrico e de gás natural, acrescenta que a biomassa esteve na origem de 7% da energia elétrica consumida no ano passado e a produção fotovoltaica representou 2,6%.

Os dados da REN apontam ainda que, em 2020, a produção não renovável abasteceu 38% do consumo elétrico, fundamentalmente com gás natural, representando o carvão cerca de 4% do consumo.

Já o saldo de trocas com o estrangeiro forneceu os restantes 3% do consumo nacional.

Segundo a REN, no final de 2020 o índice de produtibilidade hidroelétrica situou-se em 0,97 (média histórica igual a 1) e o de produtibilidade eólica em 0,94 (média histórica igual a 1).

