Portugal regista quatro mortos e 613 novos casos de infeção no último dia

Portugal contabiliza hoje mais quatro mortos relacionados com a covid-19 e 613 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 1.871 mortes e 64.596 casos de infeção.

Por zonas, Lisboa e Vale do Tejo continua no top da lista de maior número de novos casos, registando um aumento de 338 nas últimas 24 horas.

No Norte, houve mais 178 novos casos enquanto na zona Centro, a terceira mais afetada do país, houve um aumento de 51 novos casos. A Sul, verificaram-se 10 novos casos positivos e, no Alentejo, mais 27.

Registam-se ainda mais 25 casos de internamentos motivados e mais quatro entradas em Unidades de Cuidados Intensivos. O número de casos recuperados aumentou para 44 185, mais 116 que ontem.



Em vigilância estão 36.758 contactos, mais 360 em relação a domingo. Desde o início da pandemia, morrera 1871 pessoas.

