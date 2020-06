É o primeiro caso conhecido neste setor profissional, desde que a pandemia chegou ao país.

Portugal regista primeira morte de um médico por covid-19

Um médico que estava infetado pelo novo coronavírus morreu na quinta-feira, 17 de junho, na unidade de cuidados intensivos do Hospital de São José, em Lisboa.

É o primeiro caso conhecido da morte de um médico por covid-19 desde que a pandemia chegou a Portugal.

O médico de 68 anos que terá sido infectado com o novo coronavírus por um colega morreu na madrugada desta quinta-feira no hospital onde estava internado há mais de 40 dias, avançou o Público.

Fonte hospitalar disse ao mesmo jornal que o profissional de saúde não teria factores de risco associados.



De acordo com o Público, o médico era especializado em medicina geral e familia e colaborava com a equipa de gastroenterologia do Hospital Curry Cabral - hospital de primeira linha no combate à covid-19 -, mas não fazia parte dos quadros da instituição.

Os últimos dados apontavam para 3556 profissionais de saúde infectados. A maioria eram enfermeiros (1154), seguindo-se os assistentes operacionais (1059). Em terceiro lugar, surgiam os médicos (505) e depois os assistentes técnicos (166) e técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica (108).





