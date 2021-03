Desde outubro que o número de doentes hospitalizados não era tão baixo. Dos 179 internados, 12 estão em unidades de cuidados intensivos.

Portugal regista oito mortes e 457 novos casos de infeção nas últimas 24 horas

Desde outubro que o número de doentes hospitalizados não era tão baixo. Dos 179 internados, 12 estão em unidades de cuidados intensivos.

Portugal registou hoje oito mortes relacionadas com a covid-19, menos três do que na sexta-feira, e 457 novos casos de infeção com o novo coronavírus, menos 129 que na véspera, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

O relatório da situação epidemiológica da DGS indica que o número de doentes internados em enfermaria baixou para 789, menos 39 do que na sexta-feira, representando o valor mais baixo desde 07 de outubro de 2020, quando estavam internadas 764 pessoas devido à covid-19.

Nas unidades de cuidados intensivos (UCI) estão 170 doentes hospitalizados, menos 12 do que na sexta-feira, o número mais baixo desde 20 de outubro, quando estavam internadas 176 pessoas.

Os dados de hoje indicam ainda que mais 754 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 766.924 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

Os casos ativos em Portugal continuam a registar uma diminuição, com 33.394 contabilizados, menos 305 do que na sexta-feira.

Desde março de 2020, Portugal já registou 16.762 mortes associadas à covid-19 e 817.080 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2.

As autoridades de saúde têm em vigilância 14.734 contactos, menos 181 relativamente ao dia anterior, mantendo-se a tendência decrescente desde o dia 30 de janeiro.

Das oito mortes registadas nas últimas 24 horas, seis ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo e duas na região Centro.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas mais 182 novas infeções, contabilizando-se até agora 309.603 casos e 7.080 mortos.

A região Norte tem 137 novas infeções por SARS-CoV-2 e desde o início da pandemia já contabilizou 329.340 casos de infeção e 5.287 mortes.

Na região Centro registaram-se mais 50 casos, acumulando-se 116.594 infeções e 2.985 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 24 casos, totalizando 28.873 infeções e 966 mortos desde o início da pandemia em Portugal.

A região do Algarve tem notificados 25 novos casos, somando 20.404 infeções e 351 mortos.

Na região Autónoma da Madeira foram registados 29 novos casos, contabilizando 8.321 infeções e 65 mortes.

Os Açores têm hoje 10 novos casos e contabilizam 3.945 casos desde o início da pandemia e 28 mortos.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.

O novo coronavírus já infetou em Portugal, pelo menos, 369.938 homens e 446.852 mulheres, referem os dados da DGS, segundo os quais há 290 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de forma automática.

Quanto às vítimas mortais registadas, 8.799 eram homens e 7.963 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

Do total de mortes, 11.052 eram pessoas com mais de 80 anos e 3.556 com idades entre os 70 e os 79 anos.

De acordo com os últimos dados da DGS, Portugal tem atualmente 1.280.409 pessoas vacinadas contra a covid-19: 875.490 com a primeira dose e 404.919 com a segunda dose.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.702.004 mortos no mundo, resultantes de mais de 122,2 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

