País mantém tendência de descida e contabiliza 2.854 novos casos positivos e 149 óbitos, o valor mais baixo desde 11 de janeiro.

Portugal regista o número mais baixo de mortes por covid-19 num mês

Ana TOMÁS País mantém tendência de descida e contabiliza 2.854 novos casos positivos e 149 óbitos, o valor mais baixo desde 11 de janeiro.

Portugal registou, nas últimas 24 horas, o menor número diário de mortes por covid-19 num mês. Foram contabilizados, entre ontem e hoje, mais 149 óbitos, o valor mais baixo desde 11 de janeiro. Com este número Portugal ultrapassa as 15 mil mortes (15.034) associadas à doença, desde que a pandemia começou.

O boletim epidemiológico da DGS desta sexta-feira mostra também que o número de novos casos ficou abaixo dos três mil, pela terceira vez esta semana, tendo sido confirmados 2.854 novos infetados.

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a zona mais pressionada, mas com valores inferiores aos verificados no final de janeiro e início de fevereiro. A região da capital do país contabilizou 1.366 novos casos e 64 mortes, seguindo-se-lhe o Norte, com 720 novos infetados e 35 óbitos, o Centro com mais 427 casos e 32 mortes, o Alentejo, com 142 novos infetados e 10 óbitos, e o Algarve, com 109 casos positivos e sete vítimas mortais.

Nas regiões autónomas, há uma morte e 74 novos infetados a registar na Madeira, enquanto nos Açores não há vítimas a lamentar, havendo mais 16 casos positivos.

Esta sexta-feira, a descida no número de internamentos é superior a 300. Há, atualmente, 5.230 pessoas hospitalizadas, menos 340 que ontem, mas regista-se uma subida nos cuidados intensivos, onde estão 846 internados, mais 10 que ontem.

Nas últimas 24 horas, mais 7.617 foram dadas como recuperadas, elevando para 652.739 o número de pessoas que venceram a covid-19 e encurtando o número de casos ativos face ao total de infetados confirmados desde o início da pandemia, que é agora de 781.223.

Atualmente, existem no país 113.450, menos 4.912 que no dia anterior.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.