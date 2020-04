Número de óbitos diários também continua a descer, com 28 novos casos registados nas últimas 24 horas. Há agora 19.022 infetados.

Portugal regista o menor número de infetados diários em um mês

Ana TOMÁS Número de óbitos diários também continua a descer, com 28 novos casos registados nas últimas 24 horas. Há agora 19.022 infetados.

Portugal registou esta sexta-feira, 17 de abril, o menor crescimento do número de infetados com o novo coranoavírus num mês. No dia a seguir a ter sido declarado novo prolongamento do estado de emergência no país foram contabilizados 181 novos casos positivos de covid-19, o número mais baixo do último mês.

Segundo o boletim da Direção-Geral da SaúdeHá agora um total 19.022 pessoas infetadas confirmadas, sendo que 4805 estão a aguardar análise laboratorial.

O número de óbitos diários também continua a descer, com 28 novos casos registados nas últimas 24 horas, por comparação com os 30 do boletim do dia anterior.

Em contrapartida, a quantidade de pessoas recuperadas mantém-se com uma tendência crescente, com 519 recuperados, face aos 493 registados ontem.

A maioria dos doentes continua a ser acompanhado em casa, registando esta sexta-feira 1284 internamentos e 222 nos cuidados intensivos.

Na distribuição por regiões, o Norte, zona onde foram identificados os primeiros casos, continua a registar o maior número de óbitos (377) e infetados (11.324). Também se alterações, o Centro mantém-se como a segunda região do país em número de mortes (148) e a terceira em casos infetados (2778). Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo (119 mortes e 4302 infetados), Algarve (9 mortes e 305 infetados) e Açores (4 mortos e 102 infetados).

Alentejo e Madeira registam 158 e 53 casos positivos, respetivamente, e nenhum óbito até à data.





