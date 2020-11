O país contabilizou, nas últimas 24 horas, mais 63 óbitos provocadas pelo novo coronavírus, aproximando-se do total de três mil mortes associadas à covid-19, desde que a pandemia entrou em território português.

Portugal regista o maior número de mortes por covid-19 num dia

Ana TOMÁS

Portugal regista esta segunda-feira, 9 de novembro, o maior número de mortes por covid-19 num dia, desde o início da pandemia.

O país contabilizou, nas últimas 24 horas, mais 63 óbitos provocadas pelo novo coronavírus, aproximando-se do total de três mil mortes (2.959) associadas à covid-19, desde que a pandemia entrou em território português.

Portugal entrou em novo estado de emergência que inclui recolher obrigatório Portugal entrou esta segunda-feira em estado de emergência, desde as 00h até 23 de novembro, para combater a pandemia de covid-19.

Hoje registam-se também 4.096 novos infetados, mantendo-se o Norte como a região com mais casos - tanto novos positivos como de vítimas mortais. Nessa zona, há 2.265 novos infetados e mais 33 mortes. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo com 1.217 e 22 mortes, o Centro com 379 novos casos e cinco óbitos. O Alentejo e Algarve registam um óbito cada um e mais 148 e 60 casos respetivamente.

Os internamentos continuam a subir, havendo hoje mais 129 internadas, o que eleva para 2.651 o total de hospitalizados, e mais 13 em cuidados intensivos, unidades onde estão agora 391 pessoas.

Portugal regista ainda 2.302 novos recuperados. São agora 102.083 os que já ultrapassaram a doença, num total de infetados, desde o início da pandemia, que é já 183.420. Estão ativos 78.378 casos no país, mais 1.731 que ontem.

