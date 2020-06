Portugal regista mais uma morte por covid-19 e 417 novos infetados

Surtos em festa do Algarve e em lares contribuíram para subida do número de casos positivos.

Ana TOMÁS Surtos em festa do Algarve e em lares contribuíram para subida do número de casos positivos.

Portugal regista esta quinta-feira, 18 de junho, mais uma morte por covid-19 e 417 novos infetados. Lisboa e Vale do Tejo continua a concentrar a maioria dos casos (325), mas no Algarve, onde foram recentemente detetados vários casos depois de uma festa ilegal, em Lagos, houve também um aumento significativo. Entre ontem e hoje foram contabilizados mais 35 casos a elevar o total de infetados na região do sul para 448, desde que a pandemia começou.

No Norte registaram-se mais 29 novos infetados, no Centro 21‬ e sete no Alentejo. Nas ilhas não se verificaram alterações.

Até ao momento morreram, em Portugal, 1524 e 38.089 foram infetados. Há 1337 a aguardar análise laboratorial.

Já recuperaram, desde o início da pandemia, 24.010 pessoas, um total que representa mais 430 casos entre ontem e hoje, o que supera o número de infetados contabilizados esta quinta-feira e reflete uma tendência dos últimos dias.

Há também menos pessoas internadas: 416 hospitalizadas (menos 19 que ontem), 67 nos cuidados intensivos (menos duas que ontem).

