Portugal regista mais uma morte por covid-19 e 324 novos casos

Ana TOMÁS Número diário de óbitos e infetados volta a descer, mas internamentos aumentam ligeiramente.

Portugal registou, nas últimas 24 horas, uma morte por covid-19e e 324 novos casos de infeção.

O único óbito ocorrido entre ontem e hoje aconteceu na região Norte, que é também a que apresenta a maioria dos novos casos: 153. Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo, com mais 107 infetados, o Centro e o Algarve, com 21 novos casos cada um, e o Alentejo, com apenas quatro novas infeções.

Nas regiões autónomas, os Açores contabilizaram 16 casos e a Madeira dois.

Apesar da descida no número diário de óbitos e infetados, nas últimas 24 horas, os internamentos aumentam ligeiramente.

De acordo com o boletim epidemiológico da DGS, estão hospitalizados, neste momento, 268 doentes, mais oito do que ontem. Entre eles, 74 permanecem nos cuidados intensivos.

Recuperaram, entretanto, mais 270 pessoas, elevando para 800.277 o número total dos que já ultrapassaram a doença, num universo de 839.582 casos de infeção confirmados, desde o início da pandemia, em Portugal. Desses, 16.992 morreram vítimas da covid-19.

Atualmente, existem 22.313 casos de infeção ativos, mais 53 que ontem.

