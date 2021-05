Internamentos descerem nos cuidados normais e nos cuidados intensivos.

Portugal regista mais uma morte por covid-19 e 268 novos casos

Ana TOMÁS Internamentos descerem nos cuidados normais e nos cuidados intensivos.

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais uma morte por covid-19 e 268 novos casos.

O único óbito divulgado no boletim da DGS, desta terça-feira, ocorreu na região Norte, que regista a maioria dos novos casos: 88. Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo, com 84, o Centro, com 27, o Algarve, com 15, e o Alentejo, com 12.

Nas regiões autónomas, registaram-se 26 novas infeções nos Açores e na Madeira 16.

Recuperaram, entre ontem e hoje, 661 pessoas, elevando para 801.306 o total de recuperados, num universo de 840.008 infetados confirmados, no país, desde que a pandemia começou. Entre estes, 16.994 não sobreviveram à covid-19.

Atualmente, existem 21.708 infeções ativas, em Portugal, menos 394 que ontem.





