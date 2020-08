Número de recuperados registado esta quarta-feira é superior ao de novos infetados, correspondendo a 247 e elevando para 37.565 o total de pessoas que ultrapassaram a doença.

Portugal regista mais uma morte por covid-19 e 167 novos infetados

Ana TOMÁS

Portugal registou esta quarta-feira, 5 de agosto, uma morte por covid-19 e 167 novos casos de infeção.

O óbito contabilizado nas últimas 24 horas ocorreu em Lisboa e Vale do Tejo, onde houve uma subida do peso, no contexto nacional, do número de novos casos, concentrando 116 das 167 novas infeções, registadas entre ontem e hoje - face a 68 casos num universo de 112 confirmados entre estas segunda e terça-feiras.

O número de recuperados registado esta quarta-feira é superior ao de novos infetados, correspondendo a 247 e elevando para 37.565 o total de pessoas que ultrapassaram a doença.

Desde o início da pandemia já morreram, vítimas da covid-19, 1740 pessoas e foram infetadas 51.848. Hoje aguardavam ainda por resultado laboratorial 1437 pessoas.

A propósito dos testes de rastreio à covid-19, a secretária de Estado-Adjunta, Jamila Madeira afirmou que "julho foi o mês com o maior número de testes realizados desde o início da pandemia: 431 178 testes. O que significa uma média diária de 13 909 testes. Também registamos um aumento de testes efetuados no SNS que é hoje de 50% do total de testes feitos no nosso país", detalhou.

Esta quarta-feira continuavam internadas 384 (menos 17 que ontem) e 41 em cuidados intensivos (menos três).









