Portugal regista mais três mortes por covid-19 e mais 663 casos

Ana TOMÁS Internamentos nos hospitais estão abaixo das 500 camas, apesar de uma ligeira subida nos cuidados intensivos. Índice de transmissibilidade e incidência também subiram.

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais três mortes por covid-19 e 663 casos positivos.

Lisboa e Vale do Tejo contabilizou 262 do total de novos infetados e os três óbitos. Seguem-se o Norte, com mais 182 casos, o Centro, com 71, o Algarve, com 46 e o Alentejo, com 32. Nas regiões autónomas, os Açores registaram 42 novos infetados e a Madeira 28.

No que respeita aos internamentos, verificou-se uma descida no número total de hospitalizados, que são agora 488, menos 16 que ontem. Entre estes, 116 estão nos cuidados intensivos, mais três face ao dia anterior.

O Índice de transmissibilidade e incidência também subiram. A nível nacional, a incidência é de 64,3 casos por 100 mil habitantes e o índice de transmissibilidade - R(t) - é 1,01.

Nas últimas 24 horas, houve mais 757 recuperados, elevando para 782.294 o total dos que ultrapassaram a doença, entre 825.031 infetados confirmados desde o início da pandemia. Destes, 16.890 não sobreviveram à covid-19.

Há, atualmente, 25.847 casos ativos, no país.





