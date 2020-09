Portugal regista mais três mortes por covid-19 e 388 novos casos de infeção

Internamentos registam, pelo segundo dia consecutivo, uma tendência de subida, com mais 13 pessoas hospitalizadas e mais uma nos cuidados intensivos. Há também mais 130 pessoas recuperadas da doença.

Ana TOMÁS Internamentos registam, pelo segundo dia consecutivo, uma tendência de subida, com mais 13 pessoas hospitalizadas e mais uma nos cuidados intensivos. Há também mais 130 pessoas recuperadas da doença.

Portugal regista esta terça-feira, 8 de setembro, mais três mortos por covid-19 e 388 novos infetados com o novo coronavírus.



Os óbitos ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo (1) e na região Norte (2), tendo, no que respeita aos casos positivos, a primeira ultrapassado novamente a segunda. Lisboa e Vale do Tejo concentra hoje a maioria dos casos, com 225 casos, enquanto o Norte regista 119.



Os internamentos também registam, pelo segundo dia consecutivo, uma tendência de subida, com mais 13 pessoas hospitalizadas, num total de 394, e mais uma nos cuidados intensivos, totalizando 50.

Por outro lado, nas últimas 24 horas mais 130 pessoas recuperaram da doença.

Desde o início da pandemia Portugal registou 1.846 mortes, 60.895 casos de infeção e 43.146 recuperados.









Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.