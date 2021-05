Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região com mais casos de infeção e a capital pode mesmo recuar no desconfinamento se a tendência se mantiver.

Portugal regista mais três mortes por covid-19 e 375 novos infetados

Ana TOMÁS

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais três mortes por covid-19 e 375 novos infetados, com os óbitos a ocorrerem nas regiões do Norte, Centro e Açores e o maior número de novas infeções a concentrar-se, novamente, em Lisboa e Vale do Tejo.

Na região, entre ontem e hoje, houve mais 175 casos, seguindo-se o Norte com 103, o Alentejo, com 20, o Centro, com 19, e o Algarve com 11. Nas regiões autónomas, os Açores registaram mais 26 infetados e a Madeira 21.

Dentro de Lisboa e Vale do Tejo, onde o R(t) já está acima de 1,1 (a nível nacional está nos 1,06), a capital é a área que inspira maior preocupação às autoridades de saúde e a vários especialistas.

Ao jornal Público, o matemático e investigador da Universidade de Lisboa, Carlos Antunes, estima que a incidência no concelho de Lisboa possa chegar aos 180 casos por 100 mil habitantes, na próxima semana, se a tendência atual não se inverter.

O maior aumento registou-se nas faixas etárias dos 20 aos 29 anos, seguida dos 30 aos 39. Os festejos do Sporting, que não cumpriram as normas sanitárias, nem de distanciamento, nem do uso de máscara, em muitos casos, são apontados como uma das causas para este aumento, com 20 infeções já confirmadas, associadas às celebrações. Porém, a Direção-Geral da Saúde e o Ministério da Saúde ressalvam que os números atuais de Lisboa refletem outras realidades, como o progressivo desconfinamento e a diminuição da testagem.



O facto de o país ter estado, nas últimas semanas, a realizar menos testes que o recomendado é também apontado pelos vários especialistas como um dos problemas que pode estar a contribuir para não conter o crescimento da incidência na zona da capital.

Por essa razão, o secretário de Estado da Saúde, Diogo Serras Lopes, confirmou esta segunda-feira, em declarações aos jornalistas, o reforço da testagem à covid-19 na região de Lisboa e Vale do Tejo, considerando essencial o corte das cadeias de transmissão. Universidades, escolas e empresas são os alvos preferenciais da testagem, mas o governante não descartou a hipótese de os testes serem aplicados noutros âmbitos, "tanto setorialmente - onde os surtos sejam efetivamente setoriais - como em contextos familiares ou de bairro”.

O Governo português também não exclui a hipótese de Lisboa recuar fases no desconfinamento, se a situação se mantiver ou agravar.

"Se for necessário, as regras são claras e já vimos variadíssimos concelhos moverem-se na direção de mais desconfinamento ou mais confinamento e isso continuará a acontecer", declarou o secretário de Estado.



O boletim da DGS, desta terça-feira, dá ainda nota de uma descida nos internamentos, havendo atualmente 237, menos duas que ontem, 52 das quais em cuidados intensivos, menos cinco que no dia anterior.

Foram dadas como recuperadas mais 669 pessoas, elevando para 806.648 os que já ultrapassaram a doença, num universo de 845.840 casos confirmados desde o início da pandemia, no país. Desses 17.021 morreram vítimas da covid-19.

Atualmente, Portugal tem 22.171 casos ativos, menos 297 que ontem.

























