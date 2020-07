Ao todo já morreram, no país, 1682 vítimas de covid-19, e 48.077 foram infetadas, desde o início da pandemia.

Portugal regista mais três mortes por covid-19 e 312 novos casos de infeção

Ao todo já morreram, no país, 1682 vítimas de covid-19, e 48.077 foram infetadas, desde o início da pandemia.

Portugal regista, esta sexta-feira, 17 de julho, mais três óbitos por covid-19, e 312 novos casos de infeção, havendo 1735 pessoas a aguardar resultados de testes (mais 193 que ontem).



As três mortes ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo (2) e no Norte (1) e a maioria das novas infeções (236) continua a concentrar-se nessa primeira região.

No país, há atualmente um total de 206 surtos ativos de covid-19, referiu a ministra da Saúde, na conferência de imprensa de hoje.

"Temos 41 surtos ativos no Norte, 13 no Centro, 134 em Lisboa e Vale do Tejo, cinco no Alentejo e 13 no Algarve. Esta é, genericamente, a caracterização da situação epidemiológica do país”, afirmou Marta Temido.

Na mesma conferência de imprensa, a ministra rejeitou uma alteração à limitação de lotação nos transportes públicos, contrariando assim as declarações do ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, que tinha admitido, numa entrevista esta manhã ao Dinheiro Vivo e à TSF, poder vir a acabar com os limites de lotação nos transportes públicos, atualmente em vigor.

"Sendo o transporte público definido como um espaço onde se acumula um número significativo de pessoas e um espaço fechado, de difícil arejamento, esse é sempre um tema que nos suscita a maior preocupação (...) Neste momento, não vejo motivo para podermos alterar aquilo que tem estado a ser definido", afirmou a ministra da Saúde, acrescentando que apesar de haver "vários estudos que apontam no sentido de que não haja uma identificação de causalidade direta entre as viagens em transportes públicos e a transmissão da infeção", há "um risco, por si só" nessa circunstância. Para Marta Temido, a fase da pandemia que Portugal ainda enfrenta e o número de casos que é preciso reduzir requerem "a maior das cautelas na apreciação de quaisquer alternativas".

Esta sexta-feira registaram-se mais 314 recuperados, um número que supera o valor diário de infeções e que eleva para 32.790 o total de pessoas que já recuperou da infeção.

Nas últimas 24 horas, houve uma descida nos internamentos, com menos 29 pessoas hospitalizadas que ontem (hoje são 447 no total) e menos cinco nos cuidados intensivos (encontrando-se, atualmente, internadas 67 pessoas).





