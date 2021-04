Só duas regiões reportaram novos óbitos associados à doença provocada pelo SARS-Cov-2. Atualmente, há 26.294 infeções ativas no país, menos 45 que ontem.

Portugal regista mais sete mortes por covid-19 e 280 novos infetados

Ana TOMÁS

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais sete mortes por covid-19 e 280 infetados, com Lisboa e Vale do Tejo a concentrar seis do total dos novos óbitos reportados. A outra morte associada à covid-19 foi registada no Norte. Nas restantes regiões do país não houve vítimas a assinalar.

No que respeita aos novos casos, é também a região da capital que concentra a maioria, com mais 95 infetados, seguindo-se o Norte com 73, o Algarve com 48, o Centro com 19, e o Alentejo com 18.

Nas regiões autónomas, o número de novos infetados ficou abaixo das duas dezenas, com os Açores a reportarem 10 e a Madeira 17.

Em relação aos internamentos, há, atualmente, 512 pessoas hospitalizadas, menos uma que ontem, das quais 126 estão em cuidados intensivos, menos cinco face ao dia anterior.

Registaram-se, nas últimas 24 horas, mais 318 recuperados, o que eleva para 779.973 o total de pessoas que recuperaram da doença, entre um total de 823.142 casos confirmados, desde que a pandemia chegou a Portugal. Contudo, desde então, 16.875 pessoas não resistiram ao SARS-Cov-2.

Atualmente, há 26.294 casos ativos no país, menos 45 que ontem.

