Covid-19

Portugal regista mais sete mortes e 499 novas infeções

Lusa Os internamentos registaram um ligeiro aumento, com 334 doentes hospitalizados devido à doença da pandemia.

Portugal regista hoje mais 499 casos confirmados de infeção com o coronavírus SARS-CoV-2 e sete mortes associadas à covid-19, com um ligeiro aumento no número de internamentos, segundo dados da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo o boletim epidemiológico da DGS divulgado hoje, estão internadas 334 pessoas, mais 13 do que no sábado, das quais 55 em unidades de cuidados intensivos, onde não houve alterações nas últimas 24 horas.

Dos óbitos registados desde sábado, dois ocorreram na região de Lisboa, um no Norte, um no Centro, um no Alentejo e dois no Algarve.

