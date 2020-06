No total, já morreram 1561 pessoas no país, vítima da doença, e 41.189 foram infetadas com o novo coronavírus.

Portugal regista mais seis mortes e 323 infetados por covid-19

Ana TOMÁS No total, já morreram 1561 pessoas no país, vítima da doença, e 41.189 foram infetadas com o novo coronavírus.

Portugal regista este sábado, 27 de junho, mais seis mortes por covid-19 e 323 infetados - o mesmo número de óbitos que ontem, mas menos 128 casos positivos confirmados.

Todas as mortes de hoje foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo, onde se concentram cerca de 80% dos novos infetados. Este sábado aguardavam análise laboratorial 1627 pessoas.

Covid-19. Mais 451 infetados e seis mortes em Portugal Lisboa continua a ser o foco do contágio, com 75,2% dos novos casos confirmados.

No total, já morreram 1561 pessoas no país, vítima da doença, e 41.189 foram infetadas com o novo coronavírus. Já recuperaram 26.864, com mais 231‬ registados nas últimas 24 horas.

Há 442 pessoas internadas (menos 15 que ontem) e 70 hospitalizadas nos cuidados intensivos (mais três que ontem).





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.