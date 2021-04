Portugal regista mais quatro mortes por covid-19 e 193 novos casos

Desde 25 de agosto de 2020, quando foram contabilizados 192 casos novos diários, que o número de infetados não era tão baixo.

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais quatro mortes por covid-19 e 193 novos casos de infeção. Desde 25 de agosto de 2020, quando foram contabilizados 192 casos novos diários, que o número de infetados não era tão baixo.

Lisboa e Vale do Tejo e o Norte foram as únicas regiões a registar óbitos: três e um, respetivamente.

Já em termos de distribuição dos novos casos de infeção, a zona da capital concentra a esmagadora maioria, com 111, seguindo-se o Norte, com 30, o Centro, com 19, o Alentejo, com 11, e o Algarve, com 8.

Nas regiões autónomas, os Açores não registaram qualquer caso e a Madeira contabilizou mais 14 infetados.

Entre ontem e hoje verificou-se uma ligeira subida nas hospitalizações, estando atualmente 517 pessoas internadas, mais cinco que ontem, mas menos nos cuidados intensivos, onde está agora um total de 117 internados.

Houve mais 349 recuperados, nas últimas 24 horas, elevando o total para 780.322 de pessoas que recuperaram da doença, entre 823.335 de casos de infeção confirmados desde o início da pandemia. Em Portugal, a covid-19 já fez 16.879 vítimas mortais.

Atualmente, existem 26.134 casos ativos, menos 160 que ontem.





