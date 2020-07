Número de óbitos desta sexta-feira é o mais alto da semana. Há mais 343 recuperados.

Portugal regista mais oito mortos por covid-19 e 204 novas infeções

Ana TOMÁS Número de óbitos desta sexta-feira é o mais alto da semana. Há mais 343 recuperados.

Portugal regista esta sexta-feira, 31 de julho, mais oito mortes por covid-19 e 204 novas infeções pelo novo coronavírus. O número de óbitos apresentado hoje é o mais alto da semana, concentrando-se na sua totalidade na zona de Lisboa e Vale do Tejo.

Entre as mortes registadas nas últimas 24 horas, destaca-se a de uma mulher com 39 anos. A faixa etária dos 30 aos 39 anos tinha-se mantido inalterável há várias semanas, com três casos mortais. Com a morte registada esta sexta-feira, eleva-se para quatro o número de óbitos nessas idades, sendo que a maioria (três) são do sexo feminino.

"Apesar de não ser frequente a mortalidade nestas idades, acontece. E, sobretudo, como neste caso, havia patologia associada e um factor que começa a ser observado em mortalidade de pessoas relativamente jovens que é a presença de obesidade. Foi uma situação em que havia antecedentes de morbilidade e uma situação de obesidade", explicou a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, em conferência de imprensa. A responsável acrescentou que a obesidade começa a juntar-se aos fatores de risco para a covid-19.

Esta sexta-feira registaram-se também mais 343 recuperados, num total de 36.483.

Desde o início da pandemia, foram contabilizados em Portugal um total de 1735 mortes por covid-19 e 51.072 casos positivos de infeção.

Neste momento, há 1650 pessoas a aguardar resultado de teste laboratorial.

Permanecem internadas 381 pessoas (menos 22 que no dia anterior) e 41 em cuidados intensivos (menos uma que ontem)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.