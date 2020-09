No total, desde o início da pandemia já foram infetadas com o novo coronavírus 69.200 pessoas, 1 .920 das quais morreram e 45.736 recuperaram.

Portugal regista mais oito mortes por covid-19 e 623 novos casos de infeção

Portugal regista, esta segunda-feira, 21 de setembro, 623 novos casos de infeção e oito mortes por covid-19.

A maior parte dos casos positivos contabilizados nas últimas 24 horas concentra-se em Lisboa e Vale do Tejo (439 do total de 623), mas é no Norte que o número de óbitos é maior (quatro num total de oito). Lisboa e Vale do Tejo e o Centro registam três e um, respetivamente.

Esta segunda-feira há ainda 1103 contactos em vigilância e 140 recuperados.

Quanto aos internamentos, subiram um pouco nas últimas 24 horas, com mais sete pessoas hospitalizadas, num total e 518, mas desceram ligeiramente nos cuidados intensivos, onde há agora menos duas pessoas, totalizando 61 internamentos nessas unidades.

No total, desde o início da pandemia já foram infetadas com o novo coronavírus 69.200 pessoas, 1 .920 dos quais morreram e 45.736 recuperaram.

