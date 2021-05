Internamentos nos cuidados gerais e intensivos voltam a descer.

Portugal regista mais duas mortes por covid-19 e mais 386 novos casos

Ana TOMÁS

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais duas mortes por covid-19 e 386 infetados.

Os óbitos ocorreram nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo e na região autónoma dos Açores, cada uma com 175 e 29 novos casos contabilizados, respetivamente.

O Norte foi a segunda região do país a registar mais novas infeções, com 131, seguindo-se o Centro, com 20, o Alentejo, com 12, o Algarve, com 10, e a Madeira, com nove.

No que respeita aos internamentos de doentes covid-19, verificou-se uma descida, tanto a nível geral, como nos cuidados intensivos. Atualmente, estão hospitalizadas 233 pessoas, menos 13 que ontem, sendo que 66 permanecem nos cuidados intensivos, menos seis, face ao dia anterior.

Em contrapartida, há mais 568 pessoas dadas como recuperadas, elevando para 803.759 o total daqueles que ultrapassaram a doença, num universo de 842.767 casos de infeção acumulados desde que a pandemia chegou a Portugal. Entre estes, 17.011 morreram vítimas da covid-19.

Atualmente, existem 21.997 casos ativos, menos 184 que ontem.

A incidência mantém-se nos 50,5 casos por 100 mil habitantes, enquanto o índice de transmissibilidade - R(t)- está no limite de 1.

