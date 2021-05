Número de novos infetados e de óbitos, nas últimas 24 horas, divide-se pelas regiões de Lisboa e Vale do Tejo e Norte.

Portugal regista mais duas mortes por covid-19 e 406 novos casos, o valor mais alto da semana

Ana TOMÁS Número de novos infetados e de óbitos, nas últimas 24 horas, divide-se pelas regiões de Lisboa e Vale do Tejo e Norte.

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais duas mortes por covid-19 e 406 novos casos positivos, o valor mais alto da semana, no que se refere à contagem diária de infetados.

Lisboa e Vale do Tejo e Norte são as regiões que concentram o maior número de novas infeções, com 115 e 127, respetivamente, e onde se registaram os dois óbitos divulgados no boletim da DGS, de hoje.

Os restantes casos positivos registados entre ontem e hoje distribuíram-se pelo Algarve (61), Centro (49) e Alentejo (23).

Nas regiões autónomas foram contabilizados 22 novos infetados nos Açores e 9 na Madeira.

No que respeita aos internamentos, continuam a descer, havendo atualmente 260 pessoas hospitalizadas, menos 20 que ontem. Entre elas, 74 estão nos cuidados intensivos, menos uma que no dia anterior.

Recuperaram, entretanto, mais 565, elevando para 800.007 o total daqueles que ultrapassaram a covid-19, num universo de 839.258 confirmados desde o início da pandemia. Destes, 16.991 não sobreviveu à covid-19.

Atualmente, existem 22.260 casos ativos, menos 161 que ontem.





