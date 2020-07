Portugal regista mais duas mortes por covid-19 e 306 novos casos de infeção

Bélgica inclui Alentejo e Algarve na zona laranja com "maior vigilância"

Os viajantes que entrem na Bélgica oriundos do Alentejo e do Algarve serão sujeitos a "maior vigilância" devido à pandemia da covid-19, segundo o 'site' do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) belga.