Portugal regista mais duas mortes por covid-19 e 199 novos casos

Ana TOMÁS

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais duas mortes por covid-19 e 199 novos casos.

Lisboa e Vale do Tejo e Norte foram as regiões onde ocorreram os dois óbitos e as que concentraram a maioria das novas infeções: 90, na primeira, e 59, na segunda. Seguem-se as regiões do Centro, com mais 20 casos positivos, o Algarve, com nove, e o Alentejo com cinco.

Nas regiões autónomas, Açores e Madeira registaram oito novos casos cada.

No que respeita os internamentos, verificou-se uma ligeira subida, estando atualmente hospitalizadas mais 246 doentes, mais um que ontem. por outro lado, houve uma descida nos cuidados intensivos, onde estão agora 72 pacientes, menos quatro que no dia anterior.

Nas últimas 24 horas, mais 291 pessoas foram dadas como recuperadas, elevando para 803.191 daqueles que ultrapassaram a covid-19, num universo de 842.381 infetados confirmados, desde o início da pandemia, em Portugal. Destes, 17.009 perderam a vida para a covid-19.

Atualmente existem 22.181 casos ativos, no país, menos 94 que ontem.

