O país apresentou, nas últimas 24 horas, menos 128 casos ativos que no dia anterior, apesar subida no número de novos infetados.

Portugal regista mais duas mortes e 387 novos casos de covid-19

Portugal registou mais duas mortes por covid-19 e 387 novos casos, nas últimas 24 horas.

Portugal registou mais duas mortes por covid-19 e 387 novos casos, nas últimas 24 horas.

Lisboa e Vale do Tejo e o Centro foram as regiões onde ocorreram os óbitos. Já o Norte continuou a concentrar a maioria das novas infeções, com mais 171 casos. Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo, com 88, o Centro, com 59, o Algarve, com 14, e o Alentejo, com 12.

Nas regiões autónomas, registaram-se 20 novos infetados nos Açores e 23 na Madeira, entre ontem e hoje.

No que respeita aos internamentos, houve mais uma pessoa a ser hospitalizada, estando 297 pessoas atualmente internadas por covid-19. Entre estas, 83 estão nos cuidados intensivos, menos quatro que ontem.

Houve, por outro lado, mais 513 a serem dadas como recuperadas da doença, elevando para 798.414 o total de recuperados, num universo de 838.102 casos de infeção confirmados, desde o início da pandemia. Destes, 16.983 acabaram por morrer, vítimas da doença.

Atualmente, Portugal tem 22.705 casos ativos, menos 128 que ontem,

