Portugal regista mais duas mortes e 235 novos infetados

Ana TOMÁS

Portugal registou esta sexta-feira, 14 de agosto, mais duas mortes por covid-19 e 235 novos infetados.

O número de novos casos de infeção pelo novo coronavírus, contabilizado hoje, reflete uma descida face à subida de ontem em 325 novas infeções, o valor diário mais alto em vinte dias.

Os dois óbitos desta sexta-feira ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, região onde se concentra a maioria das infeções identificadas nas últimas 24 horas: 149 entre 235. Há também 1298 a aguardar análise laboratorial.

Permanecem ainda internados 348 doentes (menos 10 que ontem) e 41 em cuidados intensivos.

Transmissões do vírus com tendência de crescimento

Depois de uma descida no número de contágios, no final da semana os valores subiram, com os novos casos de infeção a aumentarem. Uma tendência que se reflete no índice de transmissibilidade efetivo.

Segundo adiantou a ministra da Saúde, Marta Temido, esta sexta-feira, "o último cálculo do Instituto Ricardo Jorge aponta para que o mesmo se situe, agora, ligeiramente acima do valor de 1, em 1,04, para os dias 5 a 9 de agosto". Valores que segundo a ministra mostram "uma ligeira tendência de crescimento" e que "aconselham a uma atitude de precaução e manutenção do esforço consistente de todos, face também aquilo que é a evolução do contexto internacional" e manutenção de "uma resposta adequada" do sistema de saúde, adiantou.

No entanto, a ministra da Saúde considera que ainda é cedo para falar de uma segunda vaga.

"É evidente que estamos a assistir a um crescimento do número de casos num conjunto de países próximos de nós, designadamente em Espanha, não sei se isso é suficiente para caracterizar o facto de estarmos perante uma segunda vaga", começou por referir, acrescentando que até haver um tratamento ou uma vacina o país estará "sujeitos a ondas". "Não sei se tecnicamente poderemos dizer que há uma segunda vaga, não sei se a primeira vaga já foi considerada terminada".

Marta Temido considera que apesar da tendência de crescimento de casos, a situação em Portugal continua controlada, dando como exemplo o facto de o número de infetados de hoje ser inferior ao de ontem e dos valores esta semana estarem em linha com a média das anteriores, e que ronda os 240.



"Com o número de hoje, embora ontem tenhamos tido um número acima, diria que estamos numa situação que se mantém de estabilidade, em que há mais momentos de convívio e, portanto, infelizmente há mais risco, em que há surtos aos quais não conseguimos obviar completamente e, portanto, há novos casos, mas numa situação que me parece ser - e vamos fazer tudo para continuar assim -uma situação controlada".

Até à data, em Portugal, foram infetadas 53.783 pessoas com o novo coronavírus e 1772 morreram de covid-19. Ao todo, recuperaram da doença 39.374.

