Tal como nos restantes dias da semana, mantém-se a subida no número de internamentos.

Portugal regista mais cinco mortos e 899 novos casos

Portugal regista esta sexta-feira, 25 de setembro, mais cinco mortos com covid-19 e 899 novos casos de infeção.

Três das cinco mortes foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo, que também concentra hoje o maior número de novas infeções (505 em 899). O Norte é a segunda região mais atingida, com 263 novos casos positivos e uma morte. O outro óbito foi registado no Centro.

Tal como nos restantes dias da semana, mantém-se a subida no número de internamentos, registando-se mais 36, num total de 624 doentes hospitalizados com covid-19, e mais um internado em cuidados intensivos, elevando o total para 86.



Recuperaram, hoje, da doença mais 327 pessoas.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 1.936 mortes, 72.055 casos de infeção e 47.003 recuperados.









