Portugal regista mais cinco mortes por covid-19 e 497 novos infetados

Há mais 343 contactos sob vigilância das autoridades de saúde e 250 recuperados.

Ana TOMÁS Há mais 343 contactos sob vigilância das autoridades de saúde e 250 recuperados.

Portugal regista, este sábado, 12 de setembro, mais cinco mortes por covid-19 e 497 novos casos de infeção pelo novo coronavírus.

Quatro óbitos ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, que concentra também a maioria dos casos contabilizados nas últimas 24 horas (243), e um no Norte, a segunda região com mais número de infeções registadas hoje (178).

Portugal tem mais 687 casos confirmados de covid-19 Nas últimas 24 horas, 203 pessoas foram dadas como recuperadas da covid-19.

O número de pessoas hospitalizadas também continua a subir, com mais 34 internamentos, num total de 438, e mais cinco nos cuidados intensivos, o que totaliza 59 pessoas assistidas nestas unidades.

Há mais 343 contactos sob vigilância das autoridades de saúde e 250 recuperados, o que eleva para 43.894 o total de pessoas que já recuperaram da doença.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 1.860 mortes e 63.310 casos de infeção.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.