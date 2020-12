Internamentos continuam a baixar, mas nos cuidados intensivos há uma nova subida das hospitalizações.

Portugal regista mais 87 mortes por covid-19 e 4.320 novos infetados

Ana TOMÁS Internamentos continuam a baixar, mas nos cuidados intensivos há uma nova subida das hospitalizações.

Portugal regista, esta quinta-feira, 17 de dezembro, mais 87 mortes por covid-19 e 4.320 novos infetados. Números que revelam uma pequena subida nos casos mortais (mais cinco óbitos) e uma descida nas novas infeções (menos 400), face ao dia de ontem.

O Norte continua a ser a região mais pressionada do país, com 1.992 novos infetados e 40 mortes, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo, com mais 1.288 casos positivos e 28 mortes, o Centro, com 731 infetados e 15 óbitos, o Alentejo, com mais 169 infetados e três óbitos, e o Algarve com 73 novos casos e nenhum óbito.

Nas regiões autónomas, registaram-se, na últimas 24 horas, 32 novos casos nos Açores e 35 na Madeira, que contabilizou também mais uma morte por covid-19.

No que respeita aos internamentos, registou-se novamente uma descida, havendo hoje 3.142, menos 39 que ontem. Contudo, o número de hospitalizados em cuidados intensivos subiu, estando agora 494 pessoas internadas nessas unidades, mais oito que no dia anterior.

Há ainda a registar mais 3.309 recuperados, o que eleva para 287.028 o total daqueles que já ultrapassaram a doença.

Desde o início da pandemia foram infetadas 362.616 pessoas com a doença e 5.902 morreram.

Atualmente, há 69.686, mais 924 que ontem.

