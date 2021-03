O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde desta terça-feira, 9 de março, traz também correções aos números acumulados de infetados das regiões autónomas.

Portugal 2 min.

Portugal regista mais 847 casos e 30 mortes por covid-19

Ana TOMÁS O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde desta terça-feira, 9 de março, traz também correções aos números acumulados de infetados das regiões autónomas.

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 847 infetados e 30 mortes por covid-19.

A maioria dos casos concentrou-se em Lisboa e Vale do Tejo, que contabilizou mais 20 óbitos e 288 novas infeções, seguindo-se o Norte com 147 casos positivos e três mortes e o Centro com mais 63 infetados e seis vítimas mortais. Nas regiões do Sul do país, o Alentejo registou três novos casos e um óbito e o Algarve mais quatro infeções.

Portugal. Em 2023, a idade da reforma baixa devido à redução da esperança média de vida A elevada mortalidade provocada pela pandemia já se faz sentir na esperança média de vida, indicador utilizado para o cálculo da idade da reforma.

O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta terça-feira, 9 de março, traz também correções aos números das regiões autónomas.

Segundo a informação da DGS, este relatório reflete uma descida do número total de casos da RA [Região Autónoma] dos Açores, por força da necessidade de transferência de três casos para as respetivas regiões de ocorrência, tendo sido notificado um caso (...) no dia em análise". Assim, o total de casos acumulados nos Açores é 3.806 e não 3.808, como divulgado ontem, não se tendo verificado nenhum novo infetado na região, nas últimas 24 horas.

Também a região da Madeira é objeto de nova retificação no boletim de hoje. "Dos dados apresentados da RA da Madeira, 92% dos casos teve um período entre o diagnóstico e notificação superior a 48 horas, decorrente de intercorrências informáticas de um laboratório na região e que se encontram em processo de regularização". Deste modo, nas últimas 24 horas, foram reportados mais 344 casos positivos, elevando para 7.866 o total acumulado de infetados na região, desde que a pandemia começou.

Nenhum dos arquipélagos reportou qualquer óbito entre ontem e hoje.

No que respeita aos internamentos, mantêm-se a tendência de descida, havendo, neste momento, 1.278 hospitalizadas, menos 125 que ontem, 312 em cuidados intensivos, menos 30 face ao dia anterior.

Nas últimas 24 horas, registaram-se também mais 1.872 recuperados, sendo já 734.218 o total dos que ultrapassaram a covid-19.

Desde o início da pandemia, Portugal confirmou 811.306 infetados com vírus SARS-Cov-2, tendo morrido da doença 16.595 pessoas.

Atualmente, o país tem 60.493, menos 1.055 que ontem.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.