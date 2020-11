Esta terça-feira, o número de novos recuperados supera o de novos infetados.

Portugal regista mais 81 mortes por covid-19 e 4.452 novos casos

Ana TOMÁS Esta terça-feira, o número de novos recuperados supera o de novos infetados.

Portugal registou esta terça-feira, 17 de novembro, mais 81 mortos por covid-19 e 4.452 casos.

Nas últimas 24 horas, o número de recuperados foi significativamente superior ao de novos infetados, havendo mais 7.290 pessoas consideradas livres da doença.

O Norte continua a ser a região com mais casos (2.941) e óbitos (43), seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo (com mais 812 infeções e 21 mortes), o Centro (com 353 casos e 11 óbitos), o Alentejo (com mais 243 infetados e quatro mortes) e o Algarve (com 65 casos e dois óbitos). Nas regiões autónomas continua a não haver novas vítimas a registar, tendo sido contabilizados, nas últimas 24 horas, mais 27 infetados na Madeira e 11 nos Açores.

No que se refere aos internamentos, verifica-se uma ligeira descida. Esta terça-feira estão hospitalizadas menos 12 pessoas que no dia anterior, o que perfaz um total de 3028 internamentos. Porém, subiu novamente o número de hospitalizados em unidades de cuidados intensivos, onde estão agora 431 (mais cinco que ontem).

Desde o início da pandemia, que já foram contabilizados, em Portugal, 230.124 infetados com o novo coronavírus e 3.553 mortes por covid-19. Por outro lado, já recuperam da doença 149.445, estando neste momento 77.126 casos ativos, no país - menos 2.919 que ontem.

