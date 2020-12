País ultrapassou, esta segunda-feira, a barreira das cinco mil mortes associadas à doença, desde que a pandemia começou.

Portugal regista mais 78 mortes por covid-19 e 2.597 novos infetados

Ana TOMÁS País ultrapassou, esta segunda-feira, a barreira das cinco mil mortes associadas à doença, desde que a pandemia começou.

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 2.597 infetados e 78 mortes por covid-19, ultrapassando assim a barreira dos cinco mil óbitos, associados à doença, desde que a pandemia atingiu o país.

Os números divulgados esta segunda-feira, 7 de dezembro, refletem uma descida face aos casos contabilizados este domingo, quando se verificou o segundo registo diário de óbitos mais alto, desde o início da pandemia. No que respeita às novas infeções, os valores de hoje também estão substancialmente abaixo dos divulgados ontem: 2.597, esta segunda-feira, face a 3.834, no domingo.

Sem alterações está a distribuição geográfica, com o Norte a manter-se a região mais afetada, tanto em número de novas infeções como de novas mortes associadas à covid-19. Nas últimas 24 horas, concentrou 1.231 dos 2.597 novos casos e quase metade dos óbitos entretanto ocorridos - 38 em 78.

Lisboa e Vale do Tejo mantém-se como a segunda zona do país mais afetada, apresentando, hoje, 917 novas infeções e 24 mortes por covid-19. Seguem-se o Centro, com mais 292 casos e 14 mortes, o Alentejo com 92 novas infeções e dois óbitos e as regiões do Algarve, Açores e Madeira, com 35, 21 e nove casos, respetivamente, mas nenhuma morte a assinalar.

No que respeita aos internamentos, há mais 99 hospitalizados, elevando para 3.367 o total de pessoas internadas com a doença provocada pelo novo coronavírus. Entre estas 513 estão em cuidados intensivos, menos uma que ontem.

Recuperaram, nas últimas 24 horas, 2.788 pessoas, sendo já 245.843 aqueles que ultrapassaram a doença, desde o início da pandemia. Até à data, foram infetadas, em Portugal, 325.071 pessoas com o novo coronavírus e 5.041 morreram.

Há, atualmente, 74.187 casos ativos, menos 269 que ontem.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.